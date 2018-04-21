Крым заинтересован в строительстве крупных отелей

Крым заинтересован в строительстве крупных сетевых отелей

Крым заинтересован в том, чтобы крупные сети строили отели на территории республики, они станут драйвером развития туристических услуг, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

"Мы максимально заинтересованы в строительстве крупных сетевых отелей. Считаю, что 5-10 отелей уровня "пять звезд" коренным образом изменят ситуацию в туристической отрасти республики, потому что повлекут за собой инфраструктурные изменения, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере. Они станут своеобразными центрами по бизнес-развитию", — сказал Волченко.

По его словам, в Крыму есть площадки для строительства отелей.

"Но так как сети, в основном, зарубежные, санкционная политика, к сожалению, здесь играет свою роль. Понимая, что санкции — это надолго, надеемся на отечественных инвесторов", — добавил крымский министр.