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Крым заинтересован в строительстве крупных отелей
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Крым заинтересован в строительстве крупных сетевых отелей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым заинтересован в том, чтобы крупные сети строили отели на территории республики, они станут драйвером развития туристических услуг, сообщил в интервью РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Мы максимально заинтересованы в строительстве крупных сетевых отелей. Считаю, что 5-10 отелей уровня "пять звезд" коренным образом изменят ситуацию в туристической отрасти республики, потому что повлекут за собой инфраструктурные изменения, будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере. Они станут своеобразными центрами по бизнес-развитию", — сказал Волченко.
По его словам, в Крыму есть площадки для строительства отелей.
"Но так как сети, в основном, зарубежные, санкционная политика, к сожалению, здесь играет свою роль. Понимая, что санкции — это надолго, надеемся на отечественных инвесторов", — добавил крымский министр.
Сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров ранее в субботу сообщил, что предприниматели из Сирии выразили желание построить в Крыму отель.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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