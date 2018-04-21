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Россия заинтересовалась строительством жилья в Сирии
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Российские компании заинтересовались строительством жилья в Сирии 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крупные российские застройщики заинтересовались строительством жилья в Сирийской Арабской Республике, сообщил журналистам сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
"Сирийская Арабская Республика остро нуждается в строительстве жилья. Мы предложили сирийской стороне, ряд крупных российских застройщиков, хотели бы поучаствовать в строительстве жилья на территории Сирии, потому что за семь лет войны разрушено несколько десятков млн кв. м жилья. Несколько лет как минимум уйдет для минимального восстановления жилищного фонда", — сказал он, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.
В субботу в рамках ЯМЭФ прошла первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. Также в субботу завершается работа IV Ялтинского международного экономического форума. Главная его тема в этом году — "Будущее мира. Будущее России". В рамках форума, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, подписано соглашений и меморандумов на сумму свыше 160 млрд рублей.
ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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