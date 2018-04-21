Россия заинтересовалась строительством жилья в Сирии

ТАСС: последние новости

Аксенов заявил, что запретил строительство жилья на берегу моря в Крыму

Пятнадцатилетний долгострой в Троицке разрешено ввести в эксплуатацию

Кабмин выделил средства на жилье для пострадавших от взрыва газа семей из Ижевска