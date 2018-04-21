Мэрии Волгограда не удалось отсудить у коммерсантов четырехмиллионный долг 

Только 51 тысячу рублей удалось взыскать администрации Волгограда, в судах трех инстанций пытавшейся получить у ООО «Тамерлан» более четырех миллионов рублей арендной платы и пени за помещения на улице Шекснинской в Дзержинском районе.
— Еще в 2007 году администрация Волгограда сдала в аренду компании пристройку к дому №18 по улице Шекснинской площадью в 825 кв. м., — сообщили V1.ru в арбитражном суде Волгоградской области. — Обратившись в суд, представители мэрии утверждали, что десять лет, по 31 января 2017 года, компания недоплачивала арендную плату. В результате общий долг вместе с трехмиллионной пеней превысил сумму в четыре миллиона рублей.
В свою очередь компания-арендатор утверждала, что администрация не только пропустила трехлетний срок исковой давности, но и, неверно рассчитав размер долга, значительно увеличила пени.
Перепроверив все расчеты администрации и компании, суд пришел к выводу, что чиновники мэрии применяли неверные коэффициенты и действительно нарушили сроки исковой давности. Пересчитав долги по аренде только с 2014 года, арбитраж вместо более чем четырех миллионов рублей присудил к выплате мэрии 50 тысяч рублей долга по аренде и 900 рублей пени. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова и Арбитражный суд Поволжского округа в Казани признали это решение законным.