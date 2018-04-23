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Петербургских застройщиков обяжут вложиться в озеленение
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Петербургских застройщиков обяжут вложиться в озеленение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Петербургским застройщикам предстоит вложиться в озеленение — внесены соответствующие поправки в Правила землепользования и застройки.
По данным, которые распространил петербургский комитет по градостроительству и архитектуре, эти поправки одобрила Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ).
Теперь застройщикам, ведущим жилищное строительство, придется изначально закладывать в проекты размещение скверов в будущих жилых кварталах. Это должно происходить в соответствии с нормативами площади озеленения на одного человека, а количество людей в будущих жилых кварталах придется рассчитывать на основании параметров тех домов, которые строительные компании собираются возводить в соответствующих местах.
Для будущих жильцов новых домов эта новость очень хороша. Закройщиков теперь обяжут сдавать дома не только с подключенной инфраструктурой и инженерными коммуникациями, но и со скверами. Это, в свою очередь, должно существенным образом повлиять на внешний вид новостроек, которые пока в большинстве случаев представляют собой асфальтированные пустыри, заставленные автомобилями.
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