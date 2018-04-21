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Летом в Москве начнут строить 104‑этажный небоскреб
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Летом в Москве начнут строить 104‑этажный небоскреб 

РИАМО 2 часа назад
В Москве летом этого года планируют приступить к строительству 104-этажного небоскреба, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Цена объекта пока неизвестна. Я думаю, что летом мы приступим к строительству (104-этажного небоскреба — ред). Нормативный срок строительства таких зданий — это минимум четыре года», — сказал Хуснуллин.
Ранее в деловом комплексе «Москва-Сити» открыли самую высокую в России и Европе смотровую площадку. Она расположилась в башне «Федерация-Восток» на 89 этаже.
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