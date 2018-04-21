По итогам первого квартала 2018 года в Псковской области количество разводов превысило количество браков 

По итогам первого квартала 2018 года в Псковской области зафиксировано заметное снижение числа браков, об этом сообщает Псковстат. По данным статистического ведомства, за три месяца 2018 года в регионе заключены 384 брака. Это на 16 процентов меньше, чем в первом квартале прошлого года: тогда были заключены 453 брака. При этом количество разводов практически не сократилось: за январь — март 2018 года зафиксированы 411 разводов, в первом квартале прошлого года — 413. В итоге по результатам первого квартала 2018 года количество разводов на семь процентов превысило количество браков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».