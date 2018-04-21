По итогам первого квартала 2018 года в Псковской области количество разводов превысило количество браков

Псковская губерния: последние новости

Каждый третий рубль в Псковской области зарабатывают организации торговли

Самый богатый депутат Великолукской гордумы заработал за 2017 год более 15 миллионов

ООО УК «Жилсервис» незаконно собрал с жителей Пскова более 140 тысяч рублей