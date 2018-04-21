Ребенок спасся из огня во время пожара в квартире в СЗАО Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Планерной улице в районе Северное Тушино на северо-западе столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», возгорание в квартире жилого дома в столичном СЗАО произошло в субботу, 21 апреля.

Уточняется, что во время пожара в квартире находился один ребенок, который сумел самостоятельно покинуть помещение. Приехавшие на место возгорания спасатели потушили пожар на площади 5 квадратных метров.

По данным ресурса, в результате ЧП никто из жильцов квартиры не пострадал.