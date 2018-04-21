М. Хуснуллин: Строительство 104-этажного небоскреба на территории «Москва-Сити» планируется начать летом

Строительство небоскреба высотой в 104 этажа в «Москва-Сити» намерены начать летом 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Принято решение о строительстве, цена объекта неизвестна пока. Я думаю, что летом мы приступим к строительству. Нормативный срок строительства таких зданий это минимум четыре года», — сказал М. Хуснуллин, отметив, что в будущем в здании может быть головной офис компании АО «Мосинжпроект»

Ранее АО «Мосинжпроект» объявило конкурс на проектирование нового многофункционального высотного жилого комплекса высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити».