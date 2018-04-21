Дурят нашего брата. Выпуск №22. Крыша в аренде

Фото с ресурса flamber.ru Все многоквартирные дома в областном центре опутаны проводами, которые тянутся от крыши к крыше, а на самих крышах — множество антенн.

Нет, старые телевизионные антенны почти ушли в прошлое, теперь у всех или кабельное, или интернет телевидение, а еще — в каждой квартире — интернет, телефон.

Кого-нибудь такое соседство волнует?

Почти нет. Никто и не задумывается о том, насколько оно опасно, а главное, кто получает деньги за аренду крыш, чердаков и подвалов многоквартирных домов, ведь каждый «провод» имеет хозяина, которого жильцы и знать не знают. Не знают и о том,

что закон защищает права собственников многоквартирных домов на получение доходов от сдачи в аренду части своей собственности

в виде крыши, подвала, стен, дворовых территорий.

Но прецеденты есть.

«В 2011 году был введён в эксплуатацию МКД № 1а по ул. Прянишникова в д. Вяткино. На крыше девятого, технического этажа были установлены антенны сотовой связи. Насколько безопасно такое соседство для жителей рядом стоящего МКД № 2 по ул. Докучаева?» — задался вопросом на форуме администрации Владимирской области один из дотошных жильцов. И сам себе ответил: « Известно: при определенном уровне электромагнитные излучения могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье людей. Понятно: жители МКД, на котором установлены эти антенны, защищены от электромагнитного излучения арматурными сетками бетонных перекрытий технического этажа. А вот жители МКД № 2 по ул. Докучаева нет — антенны сотовой связи находятся в прямой видимости.

Далее он обосновал причину своего беспокойства. И посетовал, что квалифицированного комментария не получил.

Не станем продолжать разговор об опасном соседстве, это задача специалистов. У каждого в квартире столько электроники, о вредности воздействия которой нас предупреждают, но это не стало причиной для отказа от сотовых, компьютеров, микроволновок и так далее. Кому интересен этот вопрос, могут посмотреть мнение специалиста здесь и здесь.

Вернемся к правам жильцов многоквартирного дома.

«Оператор связи, должен получить разрешение надзорного органа на монтаж оборудования, а также согласие собственников помещений, расположенных в доме, на крыше которого предполагается возведение антенн.

Решение собственников о согласовании установки оборудования принимается на общем собрании, в соответствии со статьей 44 ЖК РФ

при этом за такое решение должны проголосовать не менее двух третей всех собственников».

Подняв голову к крышам домов, мы убеждаемся, что их опутывает «сеть». А в чей карман поступают доходы от использования общедомовой собственности?

Закон предписывает всем УК информировать жителей обо всем, что касается интересов собственников жилья, в частности сдачи в аренду объектов МКД.

Надо полагать, суммы дохода приличные. На сайтах управляющих компаний сведения об аренде общедомового имущества найдешь не всегда. Исключение, например, составляет МКП г. Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство». На его сайте приведены сведения о договорах по использованию общего имущества с перечнем домов, обслуживаемых ООО «Престиж», ОАО «Ростелеком» ОАО «МТС» , ООО « Владимир — КЭТИС» и другими арендаторами.

Каждый, кого этот вопрос волнует, может получить сведения непосредственно в УК.

Собственники жилья чаще всего не знают, что они могут заработать на сдаче в аренду крыш. Плату владельцы квартир смогут получить с интернет-компаний, которые используют чердаки их домов для установки своего оборудования.

Не знают и о том, кому провайдеры платят за пользование общим имуществом дома.

"В большинстве случаев разговор об этом ведется с УК. И деньги растворяются на ее счетах", — говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль».

Последние годы суды отказывали собственникам квартир в их праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме. Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056).

Могут ли управляющие компании сдавать в аренду объекты жилого многоквартирного дома — вопрос не праздный. По сложившейся практике, компании, размещающие рекламные материалы на наружных стенах домов, предоставляющие услуги кабельного телевидения, интернета, безопасности (домофоны), сотовой связи (передающие антенны на крышах) и использующие в деле извлечения прибыли общее имущество многоквартирного дома, действуют на основании договоров, заключенных именно с УК.

По условиям заключенных договоров, арендодателями выступают управляющие компании, неправомерно заменяя одну из сторон договора. Соответственно, и доход от использования общего имущества многоквартирного дома поступает на их счета. При этом бремя содержания и ремонта общего имущества, в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ, возложено на собственников помещений.

Таким образом,

складывается ситуация, когда затраты на содержание общего имущества несут собственники, в то время как доход от использования этого имущества извлекают управляющие компании.

Между тем, согласно п.1), ч.1, ст. 36, Жилищного Кодекса РФ, общее имущество многоквартирного дома принадлежит на праве общей долевой собственности, собственникам помещений в таком доме. Соответственно, и передача отдельных частей многоквартирного дома в пользование иным лицам допускается только по решению собственников помещений.

В некоторых случаях, в соответствие со статьями 44, 46, ЖК РФ, собственники могут принимать решения об определении лиц, которые от их имени уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания.

Но уполномоченное лицо не может быть выгодоприобретателем и участвовать в расчетах по получению доходов, полученных от использования общего имущества.

Из вышесказанного следует вывод, что только собственники жилья могут получать доходы от сделок по аренде и использованию общего имущества, а также сами и распоряжаться полученным доходом в интересах всех жителей МКД.

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