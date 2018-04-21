Ещё
Жители разрушенного подъезда дома на Удмуртской в Ижевске со следующей недели начнут получать жилищные сертификаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители разрушенного подъезда дома на Удмуртской в Ижевске со следующей недели начнут получать жилищные сертификаты 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители обрушившегося подъезда №5 на улице Удмуртской, 261 в Ижевске с 24 апреля начнут получать сертификаты на новые квартиры. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.
Как ранее сообщил и.о. главы администрации Ижевска Сергей Задорожный, на покупку жилья из федерального бюджета было предоставлено больше половины необходимых средств, остальную сумму вложила республика.
Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.
Жители 4 и 6 подъездов заселились в свои квартиры 3 марта.
ИА «Сусанин»: последние новости
Жительница Ижевска проиграла на бирже 70 тыс рублей, которые копила на похороны, и чуть не лишилась квартиры В Ижевске определили подрядчика на строительство школы по улицы Леваневского В Госдуме задумались об ограничениях регистрации в квартирах и домах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей331
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство21
В Сети всплыли эротические фото Собчак135
Скончалась Нина Дорошина12
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни22
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение