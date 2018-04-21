Жители разрушенного подъезда дома на Удмуртской в Ижевске со следующей недели начнут получать жилищные сертификаты 

Ижевск. Удмуртия. Жители обрушившегося подъезда №5 на улице Удмуртской, 261 в Ижевске с 24 апреля начнут получать сертификаты на новые квартиры. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.
Как ранее сообщил и.о. главы администрации Ижевска Сергей Задорожный, на покупку жилья из федерального бюджета было предоставлено больше половины необходимых средств, остальную сумму вложила республика.
Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.
Жители 4 и 6 подъездов заселились в свои квартиры 3 марта.