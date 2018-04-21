Жители разрушенного подъезда дома на Удмуртской в Ижевске со следующей недели начнут получать жилищные сертификаты

Ижевск. Удмуртия . Жители обрушившегося подъезда №5 на улице Удмуртской, 261 в Ижевске с 24 апреля начнут получать сертификаты на новые квартиры. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин

Как ранее сообщил и.о. главы администрации Ижевска Сергей Задорожный , на покупку жилья из федерального бюджета было предоставлено больше половины необходимых средств, остальную сумму вложила республика.

Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.

Жители 4 и 6 подъездов заселились в свои квартиры 3 марта.