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Минстрой назвал города — кандидаты на реновацию
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Минстрой назвал города — кандидаты на реновацию 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Глава Минстроя Михаил Мень назвал города — кандидаты на реновацию. По его словам, опыт столичной программы реновации можно распространить на крупные города, такие, как Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи. Министр объяснил РБК свою выборку городов-кандидатов тем, что опыт реновации может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку.
Министерство строительства по поручению президента РФ разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья, который может включать возможность реновации для крупных городов, отметил Мень.
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