Минстрой назвал города — кандидаты на реновацию

Екатеринбург, Новосибирск, Глава Минстроя Михаил Мень назвал города — кандидаты на реновацию. По его словам, опыт столичной программы реновации можно распространить на крупные города, такие, как Петербург Краснодар , Ростов и Сочи . Министр объяснил РБК свою выборку городов-кандидатов тем, что опыт реновации может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку.

Министерство строительства по поручению президента РФ разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья, который может включать возможность реновации для крупных городов, отметил Мень.