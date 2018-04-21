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Глава Минстроя рассказал, в какие города может прийти реновация
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Глава Минстроя рассказал, в какие города может прийти реновация 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил в интервью РБК, что опыт московской программы реновации можно распространить и на другие крупные города России. По его словам, программа может быть реализована только в крупных городах с высокой инвестиционной привлекательностью земли под застройку. Это Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Сочи. Программу реновации в Москве запустили 1 августа 2017 года. До 2032 года в столице планируют расселить свыше 5-ти тысяч домов, программа затронет около 1 миллиона москвичей. Распространить программу реновации на другие регионы страны неоднократно предлагали и депутаты Госдумы, и сенаторы. Помимо Москвы в России насчитывается еще 14 городов с населением от миллиона человек.
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