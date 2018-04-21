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Донские власти озвучили сумму, необходимую для достройки домов обманутых дольщиков
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Донские власти озвучили сумму, необходимую для достройки домов обманутых дольщиков 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Более 8 миллиардов рублей. Именно такая сумма, по словам руководителя областного минстроя Николая Безуглова, необходима для достройки домов обманутых дольщиков. Всего на Дону сейчас насчитывается 63 таких дома.
До конца года в Ростовской области планируют сдать 16 проблемных объектов. Для половины из них привлекут инвесторов. Дл их привлечения власти идут на различные льготы: предоставляют субсидии на подключение к инженерным сетям, на достройку домов, распределяют земельные участки без конкурса.
— На сегодняшний день остается 63 недостроенных дома. Цена вопроса — 8 миллиардов 600 тысяч. Всего инвесторов нужно привлечь для 42 домов. Для этого мы предлагаем внести изменения в законодательство. Теперь инвестором может стать не только крупная компания, но и любое юрлицо. Мы предлагаем возмещать всю ставку центробанка на достройку домов, — рассказал министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.
Министр сообщил, что по плану 2018 года необходимо завершить строительство 16 домов, два из них уже сданы. Чтобы достроить четыре дома в Таганроге и Батайске, дольщики доплатили сами. Три дома в Ростове, Аксайском районе и Азове планируют достроить за счет продажи участков рядом с этими зданиями. Инвесторы потребуются для оставшихся семи домов в Азове, Батайске, Ростове.
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