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Министр строительства России не назвал Казань в числе кандидатов на реновацию
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Министр строительства России не назвал Казань в числе кандидатов на реновацию 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Министр строительства России Михаил Мень назвал города-кандидаты внедрение московского опыта реновации. Казани в обозначенном списке не оказалось. О возможность распространения программы реновации глава федерального минстроя высказался накануне на Ялтинском экономическом форуме. — [Опыт реновации] может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи, — приводит слова министра строительства России Михаила Меня РБКСейчас в специалисты министерства строительства России разрабатывают законопроект о принципах расселения жителей аварийных домов. Михаил Мень считает, что принципы реновации могут быть использованы при реализации этих идей.
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