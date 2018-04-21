О дорожно-ремонтной кампании 2018 года накануне, 20 апреля, рассказал руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.
По информации чиновника, основные аукционы по выборам подрядчиков уже проведены. Ремонтом орловских дорог займутся местные подрядные организации.
Кроме того, в регион вернулась компания «Орелдорстрой», которая в последние несколько лет занималась дорожным строительством в Белгородской области. Компания займётся ремонтом двух автомобильных дорог в Шаблыкинском районе. Общая сметная стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей.
Блохин отметил, что в текущем году реконструкции подлежит 22 км региональных трасс и 32 км межмуниципальных.
Из федерального бюджета на ремонт сельских дорог возвращено 205 млн рублей, не освоенных в 2016 году. Торги по выбору подрядчиков будут объявлены в ближайшее время.
В Орле на разметку автодорог будет выделено более 14 млн рублей. Контракт уже заключен и подрядчик приступит к работам в ближайшее время.
Сообщение Чиновники рассказали о ремонте дорог в Орловской области появились сначала на РИА 57.