Чиновники рассказали о ремонте дорог в Орловской области

О дорожно-ремонтной кампании 2018 года накануне, 20 апреля, рассказал руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин

По информации чиновника, основные аукционы по выборам подрядчиков уже проведены. Ремонтом орловских дорог займутся местные подрядные организации.

Кроме того, в регион вернулась компания «Орелдорстрой», которая в последние несколько лет занималась дорожным строительством в Белгородской области . Компания займётся ремонтом двух автомобильных дорог в Шаблыкинском районе. Общая сметная стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей.

Блохин отметил, что в текущем году реконструкции подлежит 22 км региональных трасс и 32 км межмуниципальных.

Из федерального бюджета на ремонт сельских дорог возвращено 205 млн рублей, не освоенных в 2016 году. Торги по выбору подрядчиков будут объявлены в ближайшее время.

Орле на разметку автодорог будет выделено более 14 млн рублей. Контракт уже заключен и подрядчик приступит к работам в ближайшее время.