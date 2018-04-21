Участок под МСЗ в 11,3 га был куплен за 101,7 тысяч рублей

«Альтернативная генерирующая компания-2» («АГК-2), являющаяся дочерним предприятием инвестора строительства мусорожигательного завода, раскрыла информацию о стоимости сделки по покупке земли под завод.

Участок в 11,3 гектара был куплен по кадастровой стоимости — 101,7 тысяч рублей. Как сообщает компания, продавцом земли был птицеводческий комплекс «Ак Барс».

Судя по кадастровой выписке, заказанной «АиФ-Казань» , собственником участка «АГК-2» стала еще 23 января 2018 года.

«Минимальная цена стоимости земельного участка — это одна из мер поддержки строительства объекта и сохранения приемлемого тарифа для населения», — отмечается в релизе компании. В ближайшее время собственники намерены изменить целевое назначение земель с сельхозназначения на промышленное пользование. Изменения в генплан должны утвердить депутаты Осиновского сельского поселения (их 15).

Напомним, ранее противники строительства завода предложили выкупить у АГК-2 эту землю.

Общественные слушания по оценке воздействия завода на окружающую среду должны пройти в июне. Подробнее о процедуре читайте здесь.

Между тем, 22 апреля противники МСЗ вновь намерены выйти на митинг. Он состоится в парке «Крылья Советов» с 16.00 до 18.00.