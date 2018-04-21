Под реновацию попадут шесть мегаполисов России

По мнению министра строительства, опыт Москвы может быть выгодным для субъектов, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.

Об этом Михаил Мень рассказал РБК на Ялтинском экономическом форуме.

Минстрой по поручению президента разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. Он предусматривает реновацию в крупных городах. Как отметил глава ведомства, речь идёт о Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Ростове.

«Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые используются в Москве для реновации», — сказал Мень.

Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение 350 тысяч квартир.