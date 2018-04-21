Спасатели в Ульяновске выручили одинокого пенсионера, сломавшего ключицу

Звонок поступил в службу спасения 19 апреля в 16 часов 10 минут: житель Заволжского района Ульяновска сообщил, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. Жилье принадлежит одинокому пенсионеру 80 лет.

Сотрудники городской поисково-спасательной службы оперативно прибыли на место — в дом, расположенный на улице Врача Михайлова. Вскрыв дверь с помощью специнструментов, спасатели выяснили, что хозяин квартиры упал и повредил ключицу. Спасатели помогли транспортировать пострадавшего в карету скорой помощи.