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Спасатели в Ульяновске выручили одинокого пенсионера, сломавшего ключицу
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Спасатели в Ульяновске выручили одинокого пенсионера, сломавшего ключицу 

АиФ — Ульяновск 30 минут назад
Звонок поступил в службу спасения 19 апреля в 16 часов 10 минут: житель Заволжского района Ульяновска сообщил, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. Жилье принадлежит одинокому пенсионеру 80 лет.
Сотрудники городской поисково-спасательной службы оперативно прибыли на место — в дом, расположенный на улице Врача Михайлова. Вскрыв дверь с помощью специнструментов, спасатели выяснили, что хозяин квартиры упал и повредил ключицу. Спасатели помогли транспортировать пострадавшего в карету скорой помощи.
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