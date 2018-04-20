Пожилая россиянка решила помолиться и сожгла квартиру

В одной из квартир дома №9 по улице Мокроусова в Белгороде произошел пожал, причиной которого стала зажженная для молитвы свеча. Об этом сообщает городской информационное агентство Bel.ru.

В квартире проживает 80-летняя пенсионерка. Женщина решила помолиться и зажгла свечу, которая упала и спровоцировала возгорание, с которым хозяйка квартиры не смогла справиться самостоятельно. По свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна на несколько метров.

На место происшествия быстро прибыла пожарная бригада, пламя тушили и с улицы, и со стороны подъезда. Тем не менее, пожар уничтожил полторы комнаты в квартире. В устранении последствий возгорания приняли участие сотрудники МЧС . Хозяйка квартиры и ее соседи по подъезду не пострадали.