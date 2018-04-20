РФ посеяла 3,6 млн га яровых, темпы сева почти на 40% ниже прошлогодних — Минсельхоз

МОСКВА , 20 апр /ПРАЙМ/. Российские аграрии к 20 апреля засеяли яровыми культурами 3,6 миллиона гектаров, что почти на 40% меньше, чем на 21 апреля 2017 года, следует из сообщения Минсельхоза РФ

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,1 миллиона гектаров. Из них яровая пшеница посеяна на площади 154,7 тысячи гектаров, яровой ячмень — на площади 727,7 тысячи гектаров. Кукуруза на зерно посеяна на площади 594,4 тысячи гектаров.

Республике Адыгея и В целом по России к 20 апреля подкормлено минеральными удобрениями более 9,2 миллиона гектаров озимых зерновых культур. В Южном федеральном округе — 4,8 миллиона гектаров, в Северо-Кавказском федеральном округе — 1,6 миллиона гектаров, в Северо-Западном федеральном округе — 28,5 тысячи гектаров, в Центральном федеральном округе — 2,4 миллиона гектаров, в Приволжском федеральном округе — 310,2 тысячи гектаров. В Краснодарском крае Калининградской области проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.

По предварительным данным, посевная площадь в России в 2018 году составит 80,4 миллиона гектаров. В целом по стране во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 53,371 миллиона гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается посеять на площади 31 миллион гектаров.