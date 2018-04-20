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Власти Крыма рассчитывают на федеральную помощь для снижения стоимости авиаперелетов в РК
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Власти Крыма рассчитывают на федеральную помощь для снижения стоимости авиаперелетов в РК 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Цены на авиаперелеты в Крым необходимо пересмотреть в сторону уменьшения. Такое мнение высказал глава республики Крым Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами в рамках Ялтинского международного экономического форума.
"Этот вопрос [по снижению стоимости авиаперелетов] обсуждается на федеральном уровне, было поручение Дмитрия Николаевича Козака проверить ценообразование на авиаперелеты. Надеюсь, что в ближайшее время будет озвучено Министерством транспорта РФ предложение по снижению стоимости авиабилетов. Достаточно высока стоимость перелетов на сегодня", — сказал Аксенов.
Ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко отмечал, что регион настаивает на субсидировании туроператоров, а не стоимости билетов для льготных категорий граждан, потому что это очень сужает аудиторию, которая может воспользоваться авиаперелетами. Если вопрос с ценами не решить, а регион не способен его решить без федеральной поддержки, то полуострову, несмотря на его высокую туристическую привлекательность, «не удастся конкурировать с другими туристическими направлениями», отметил Волченко.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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