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Настоящая война за квадратные метры развернулась в столичном районе Люблино
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Настоящая война за квадратные метры развернулась в столичном районе Люблино 

360tv.ru 59 минут назад
В московском районе Люблино женщина не может попасть в свою квартиру, точнее на принадлежащую ей половину. Мужчина, долевой владелец трехкомнатной квартиры, по словам женщины, обливает ее уксусом, бросается с битой и выкуривает перцовым газом.
Женщина, в свою очередь, вынуждает недоброго соседа продать ей долю. Сегодня утром Наталья Сорокина в сопровождении полицейских и при помощи слесаря вскрыла замки и проникла на принадлежащую ей жилплощадь. Но сосед с женой забаррикадировался в одной из комнат.
Наталье Сорокиной принадлежит половина жилплощади. Там за дверью — Валерий Балкаров, полноправный владелец второй половины трешки в Люблине. Воюют здесь уже много лет. Все началось еще в 2012 году, когда брат Натальи продал свою часть жилплощади в семейной квартире семье погорельцев из  Кабардино-Балкарии. С тех пор идет один суд за другим. Порядок пользования долями то утверждается, то аннулируется. Истец с ответчиком меняются ролями и арестовывают квадратные метры друг друга. Каждый из соседей выигранными исками мог бы целиком обклеить стены в своей комнате.
Как говорит, владелица половины квадратов, попасть на них она не может почти пять лет — ключей у женщины давно нет, и такой расклад ее, конечно, не устраивает. По словам женщины, именно Валерий уже несколько лет пользуется всей квартирой единолично.
Двое полицейских, группа поддержки из друзей и соседей, съемочная группа телеканала «360» и слесарь с дрелью — чтобы наконец зайти внутрь. 2.5 часа работы — и вот он торжественный, но слегка опасный момент. Следом за Натальей, в квартиру заходят и полицейские. Квартира кажется пустой, но Валерий с женой находятся быстро.
Вскрывать межкомнатную дверь слесарь отказывается — ради собственной безопасности. Полицейские вступать в имущественный спор собственников долей могут только в случае драки. Но Валерий сегодня видеться с соседкой явно не намерен.
Что делать дальше Наталья не очень понимает — оставаться в свободной большой комнате и жить под одной крышей с семьей Балкаровых — вариант не самый приемлемый. В идеале, признается женщина — выкупить долю Балкаровых и вернуть себе квартиру отца целиком. Только вот в цене стороны не сходятся.
Валерий, кажется,
все-таки
готов избавиться от проблемной недвижимости. Но продать свою половину он не может — на одну из долей суд по иску Натальи наложил арест. Правда апелляцию Балкаров уже выиграл, 14 мая все ограничения с квадратных метров снимут и тогда, возможно, недобрые соседи смогут забыть друг друга, как страшный сон. Пока же громкие битвы за квадратные метры — это проблемы и для всего подъезда. Слишком уж часто происходят эти баталии.
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