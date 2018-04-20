«Живём, как в деревне»: жители многоэтажного дома в Челябинске больше месяца сидят без горячей воды

Жители дома на улице Артиллерийская, 53б в Челябинске пятую неделю сидят без горячей воды. Для решения проблемы управляющая компания попросила жильцов сдать по 5,5 тысяч рублей.

Причиной отключения горячей воды стал вышедший из строя теплообменник.

— Он полетел ещё в декабре, но мы его поддерживали как могли, чтобы не оставить людей зимой без горячей воды, — сообщил мастер управляющей компании «Единство» Виктор Елчев.

В марте состоялось собрание собственников жилья, на котором управляющая компания объяснила ситуацию. После этого по квартирам разнесли квитанции на сумму.

— Замена теплообменника попадает под статью капремонта. Эти работы уже одобрены региональным оператором по капремонту. На стадии согласования проект с УТСК. Уже выбраны подрядчики, они готовы приступить к работе, как только будут сделаны первые перечисления. Там работы максимум на 3-4 дня, — прокомментировал Виктор Елчев.

— Мы живём, как в деревне. Греем воду в кастрюльках. В управляющей компании объясняют, что около десяти квартир не сдали деньги. Ходили, звонили в управляющую, там ответ один: «Разбирайтесь сами с должниками», — возмущается житель дома.

В управляющей компании «Единство» рассказали, что уже сталкивались с подобной проблемой. В прошлом году жители другого дома на улице Артиллерийской оставались без воды четыре месяца.

Как сообщает регоператор капитального ремонта домов в Челябинской области , законодательство предусматривает возможность осуществления зачёта средств, затраченных собственниками на проведение работ по отдельным видам капремонта.

— Региональный оператор производит расчёт объёма средств, подлежащих зачету для каждого собственника, с указанием периода освобождения от уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт в «общий котел», — объяснили в организации.

С 1 января 2018 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Челябинской области повысился с 7 до 7,4 рубля за квадратный метр жилья. Платёжки с новыми цифрами жители многоквартирных домов получили в феврале.

В первом квартале регоператор через суды начал взыскивать долги по капремонту с 4700 южноуральцев. Речь идёт о хозяевах квартир, которые в конце прошлого года получили красные квитанции с долгом за капремонт свыше 20 тысяч рублей.