«РАО ЭС Востока» в I квартале увеличило выработку электроэнергии на 12,5% — до 10,5 млрд кВт∙ч

В структуре выработки электрической энергии 75% пришлось на Дальневосточную генерирующую компанию (ДГК), производство электроэнергии которой в первом квартале 2018 года выросло на 14% — до 7,822 млн кВт∙ч.

Производство электроэнергии в первом квартале 2018 года изолированными АО-энерго увеличилось на 8,5% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года.

«Ключевыми причинами роста выработки стал рост потребления в целом по энергосистемам Дальнего Востока и рост перетока в КНР и ОЭС Сибири на 25% с 503 млн кВт∙ч до 630 млн кВт∙ч», — поясняет компания.

Электропотребление по ОЭС Востока увеличилось на 5,8% к показателю первого квартала 2017 года, электропотребление в целом по Дальнему Востоку (с учетом изолированных энергосистем) выросло на 6,4%, по данным Системного оператора ЕЭС.