Станции холдинга «РАО ЭС Востока» (входит в «Русгидро») увеличили выработку электроэнергии в январе-марте 2018 года на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,455 млрд кВт∙ч, сообщает «Русгидро».
В структуре выработки электрической энергии 75% пришлось на Дальневосточную генерирующую компанию (ДГК), производство электроэнергии которой в первом квартале 2018 года выросло на 14% — до 7,822 млн кВт∙ч.
Производство электроэнергии в первом квартале 2018 года изолированными АО-энерго увеличилось на 8,5% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года.
«Ключевыми причинами роста выработки стал рост потребления в целом по энергосистемам Дальнего Востока и рост перетока в КНР и ОЭС Сибири на 25% с 503 млн кВт∙ч до 630 млн кВт∙ч», — поясняет компания.
Электропотребление по ОЭС Востока увеличилось на 5,8% к показателю первого квартала 2017 года, электропотребление в целом по Дальнему Востоку (с учетом изолированных энергосистем) выросло на 6,4%, по данным Системного оператора ЕЭС.
Отпуск тепла электростанциями и котельными «Русгидро» в ДФО за первый квартал 2018 года составил 13,039 млн Гкал, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода 2017 года в связи с более низкими температурами наружного воздуха во всех регионах Дальнего Востока за исключением Чукотского автономного округа.