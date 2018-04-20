Кто в доме хозяин. ТОП-10 самых успешных жен и мужей депутатов Госдумы от ПФО 

10. Супруга Алексея Изотова — 8,79 млн рублей
Жена депутата Госдумы от Республики Башкирия в минувшем году заработала почти 9 млн рублей. 12 млн задекларировал сам парламентарий. Бывший менеджер двух банков и член комитета по финансовому рынку не понаслышке знает, как делать деньги. Супруге приходится соответствовать, но кризис не щадит никого. Годом ранее ее доход был на 1 млн больше, а доход мужа — на 1 млн меньше, так что разница была не столь ощутима. С 2016 года из собственности семейной пары исчез земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м с жилым домом.
В настоящее время они владеют квартирой площадью 100 кв. м. Плюс у супруги Алексея Изотова есть гаражный бокс. Но нет машины. Зато у самого Алексея Изотова их две — джип Mercedes-Benz M-Class ML 350 Blue, который он купил в 2017 году, и Toyota Land Cruiser 120. В пользовании у Изотовых три квартиры — депутатская (84 кв. м), главы семейства (176 кв. м) и ребенка (62 кв. м).
9. Супруга Николая Малова — 17,65 млн рублей
Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Малов в 2017 году заработал 3,5 млн рублей. А его супруга почти в пять раз больше. По числу объектов имущества в собственности и в пользовании парламентарий тоже не ровня своей второй половине. Николай Малов владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м с жилым домом и пользуется служебной квартирой (85 кв. м). В распоряжении у Маловой две квартиры (100 кв.м и 150 кв. м), нежилое помещение (25 кв. м) и земельный участок. Правда, размером в три раза больше, чем у мужа (3 тыс. 865 кв. м).
Список имущества, которым она пользуется и того шире: два земельных участка, один из которых площадью 6,7 тыс. кв. м, жилой дом, депутатская квартира мужа, стоянка автомашин (12 тыс. кв. м) с объектом придорожного сервиса и тремя нежилыми помещениями на нем, а также две скважины на воду. Зачем даме огромная автостоянка, если у семейной четы нет своих транспортных средств, остается загадкой. Вторая семейная тайна четы Маловых в том, куда и почему с сайта Госдумы пропала информация об их доходах за 2016 год. В случае с другими депутатами от ПФО такого не случалось.
8. Супруга Вадима Булавинова — 21,35 млн рублей
Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ задекларировал на 2017 год меньший доход, чем у супруги Николая Малова — 11,15 млн рублей. Зато жена Вадима Булавинова заработала вдвое больше него самого. Из недвижимости у парламентария лишь собственная квартира (125 кв. м) и служебное жилье в найме (168 кв. м). Бизнес-леди распоряжается тремя земельными участками, самый большой из которых имеет площадь 4,3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами, квартирой, двумя нежилыми помещениями и нежилым зданием площадью 2 тыс. кв. м. Помимо этого у нее и у двух ее детей в пользовании квартира площадью 125 кв. м.
Отдельного внимания заслуживает личный автопарк семьи Булавиных. По количеству и стоимости машин дама опять-таки оказалась на голову выше мужа. У депутата два внедорожника — Toyota Land Cruiser, и, что нетипично, грузовой УАЗ-390944, а также две моторные лодки Albatros LS-2055M и Tracker Targa V175 WT. Г-жа Булавина, как истинная миллионерша, рассекает на более дорогих джипах. На выбор у нее кроссоверы BMW X3 xDrive 20d, Mercedes-Benz GLE 350 D и массивный Lexus LX 570.
7. Супруга Юрия Синельщикова — 36,91 млн рублей
Когда жена парламентария зарабатывает в семь раз больше его самого и становится мультимиллионершей, это наводит на подозрения. Но не в случае с Юрием Синельщиковым. Ведь речь идет о члене комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Настоящий коммунист, конечно, не представил бы сомнительную декларацию. Его доход в 2017 году составил 5,7 млн рублей, что в пределах депутатской нормы. У супруги без малого — 37 млн рублей. Что характерно, годом ранее картина была аналогичной.
Пара делит пополам совместно нажитую квартиру на 110 кв. м. И на этом недвижимое имущество главы семейства заканчивается. У жены помимо этого жилья имеется еще одна квартира почти такой же площади и земельный участок (3 тыс. кв. м) с жилым домом и тремя нежилыми помещениями. На семью задекларирована одна машина, принадлежащая депутату — Volkswagen Touareg.
6. Супруга Игоря Сухарева — 38,09 млн рублей
Оренбуржец Игорь Сухарев должен гордиться своей женой. Второй год подряд она показывает ему, как надо пополнять семейный бюджет. В 2016 году ее доход оказался в четыре раза больше — 12,5 млн рублей против 2,9 млн рублей мужа-депутата. Теперь супруга парламентария выросла над собой и «обскакала» благоверного по доходам в восемь раз. Его 4,6 млн рублей смотрятся скромно на фоне заработанных второй половиной 38 млн рублей. И вновь нас не должны терзать сомнения относительно честности семейной четы. Сухарев, как и Синельщиков, член комитета Госдумы по контролю за достоверностью декларируемых сведений о депутатских доходах и имуществе.
Кстати об имуществе. В этом отношении победа вновь присуждается женскому полу. Депутат имеет в собственности два земельных участка с жилыми домами. У супруги участков четыре. Три из них, что любопытно, под некими промышленными объектами. Кроме этого в распоряжении у госпожи Сухаревой квартира (151 кв. м), нежилое помещение (190 кв. м) и здание площадью 1 тыс. 357 кв. м, назначение которого не уточняется. Личного транспорта у семьи не оказалось.
5. Супруга Виктора Казакова — 55,85 млн рублей
Если предыдущие супруги депутатов по сравнению с 2016 годом подняли свои доходы, то жена самарца Виктора Казакова в прошлом году поскромничала. Бывший вице-президент ЮКОСа год за годом зарабатывает около 8 млн рублей. В последнем отчетном периоде госпожа Казакова опередила его в семь раз, заработав почти 56 млн рублей. Но это уже не 99 млн, которые она принесла в семью годом ранее.
Член счетной комиссии Госдумы насчитал благоверной больше объектов недвижимости, чем себе. На двоих у супругов квартира (165 кв.м). У госпожи Казаковой в придачу два земельных участка, оба площадью более 1 тыс. кв. м, и жилой дом. Оба ездят на внедорожниках. У народного избранника Land Rover Discovery IV. Жена предпочла Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.
4. Супруга Рахима Азимова — 66,09 млн рублей
Новый рекорд 2017 года по соотношению доходов депутата российского парламента и его жены поставили в семье члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Политик от Кировской области Рахим Азимов заработал 4,5 млн рублей, что в четырнадцать раз меньше супруги. Она принесла в семью 66 млн рублей. В 2016 году ее доход составил 9,5 млн рублей, так что финансовый рост на лицо.
Примечательно, что у депутата из собственного имущества нет ничего, кроме машиноместа, куда он ставит один из трех своих автомобилей — внедорожники Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser 200, а также УАЗ-390995-04, известный в народе как «буханка». Неожиданный выбор. В безвозмездном пользовании у главы семейства и трех его детей земельный участок, жилой дом и квартира.
У госпожи Азимовой имущества в пользовании нет, зато с собственностью дела обстоят лучше: три земельных участка — два на 15 тыс. кв. м и один на 16 тыс. кв. м, два жилых дома и три квартиры, самая большая из которых площадью 226 кв. м. Ездит она также на Land Rover Range Rover.
3. Супруга Леонида Симановского — 85,41 млн рублей
Тройку самых богатых жен депутатов от ПФО замыкает супруга совладельца газовой компании «Новатэк» и акционера «Первого объединенного банка» Леонида Симановского. Напомним, сам бизнесмен занял третье место среди богатейших парламентариев в стране — преемственность закономерна. За 2017 год он задекларировал доход в размере 734,4 млн рублей. Народный избранник владеет двумя земельными участками — оба площадью более 1 тыс. кв. м, и двумя домами (479 кв. м и 362 кв. м). Еще одна квартира площадью 143 кв. м у Симановского в безвозмездном пользовании. Из транспортных средств два Mercedes-Benz представительного класса — S 500 и S 560 4 Matic, катер Buster L и автомобильный прицеп.
Жена самого обеспеченного депутата от округа в 2017 году увеличила свои доходы почти втрое — с 30,8 млн рублей в 2016 году до 85,4 млн рублей. Ей принадлежит сотая доля от земельного участка площадью 6,78 тыс. кв. м и три квартиры. Список движимого имущества супруги тоже на уровне — кроссовер Mercedes-Benz ML 350 и морской катер Aquador 32C.
2. Супруг Альфии Когогиной — 107,70 млн рублей
Порог в 100 млн рублей преодолел единственный в этом списке супруг женщины-депутата. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству за прошлый год подняла свой доход до 30,2 млн рублей с 10,5 млн рублей, заработанных в 2016 году. Так же пропорционально за год увеличил доход и ее муж, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин — с 45,2 до 107,7 млн рублей.
Депутат от Татарстана владеет тремя земельными участками (самый большой площадью 3,4 тыс. кв. м.), квартирой, а также двумя контрольно-пропускными пунктами и необычным для депутатских деклараций видом имущества — апартаментом (470 кв. м). Плюс в ее пользовании большая депутатская квартира — 274 кв. м. У главы машиностроительного предприятия в собственности три машиноместа, три квартиры (274 кв. м, 383 кв. м и 440 кв. м) и еще одно нетипичное помещение — кладовая комната.
Сама Альфия Когогина ездит на спортивном Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC. Ее супруг, не смотря на верность отечественному автопрому, для себя тоже предпочитает исключительно иномарки: спортивную BMW M6 и внедорожник Land Rover Defender. Из водного транспорта у него имеется гидроцикл Yamaha VX700.
1. Супруга Вадима Белоусова — 266,75 млн рублей
Чемпионом по доходам среди супругов депутатов от ПФО неожиданно оказалась жена эсера. Вряд ли кто-то после этого скажет, что «Справедливая Россия» — неперспективная партия. Конечно, сам Вадим Белоусов в 2017 году заработал ненамного выше среднестатистического парламентария — 6,38 млн рублей. А вот его жена, кормилица и добытчица, в минувшем году заработала в 44 раза больше него — без малого 267 млн рублей.
Не менее любопытно обстоят дела с имуществом семейной пары. В собственности депутата нет недвижимости. В пользовании Вадима Белоусова жилой дом (919 кв. м), две квартиры, одна из которых служебная, и арендуемое нежилое помещение. Из машин у депутата ВАЗ-21093, она же «девятка», модный в России в 90-х и «нулевых» джип Mercedes-Benz Geländewagen и ГАЗ-13 — легендарная «Чайка».
Госпожа Белоусова могла бы поделиться своим имуществом с другими женами парламентариев и все равно остаться в лидерах — настолько его много. Десять земельных участков, самый маленький, предназначенный для «проектирования и строительства объекта общественного питания», площадью 320 кв. м. Самый большой, для ведения личного подсобного хозяйства — 5,362 тыс. кв. м. Один из этих десяти участков площадью 800 кв. м для строительства жилого дома находится в Испании. Там же находится одна из двух квартир бизнес-леди, хотя и небольшая — площадью 37 кв. м. Вместе с тем у нее три жилых дома (самый большой площадью 919 кв. м, три нежилых здания и девять нежилых помещений. Еще три земельных участка в аренде и две квартиры в безвозмездном пользовании.
Из автомобилей мультимиллонерша предпочитает BMW. У нее их три: кроссовер X6 и два седана представительского класса — 325i и 750 Li.
Фото: duma.gov.ru