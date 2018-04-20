Кто в доме хозяин. ТОП-10 самых успешных жен и мужей депутатов Госдумы от ПФО

Жена депутата Госдумы от Республики Башкирия в минувшем году заработала почти 9 млн рублей. 12 млн задекларировал сам парламентарий. Бывший менеджер двух банков и член комитета по финансовому рынку не понаслышке знает, как делать деньги. Супруге приходится соответствовать, но кризис не щадит никого. Годом ранее ее доход был на 1 млн больше, а доход мужа — на 1 млн меньше, так что разница была не столь ощутима. С 2016 года из собственности семейной пары исчез земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м с жилым домом.

В настоящее время они владеют квартирой площадью 100 кв. м. Плюс у супруги Алексея Изотова есть гаражный бокс. Но нет машины. Зато у самого Алексея Изотова их две — джип Mercedes-Benz M-Class ML 350 Blue, который он купил в 2017 году, и Toyota Land Cruiser 120. В пользовании у Изотовых три квартиры — депутатская (84 кв. м), главы семейства (176 кв. м) и ребенка (62 кв. м).

9. Супруга Николая Малова — 17,65 млн рублей

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Малов в 2017 году заработал 3,5 млн рублей. А его супруга почти в пять раз больше. По числу объектов имущества в собственности и в пользовании парламентарий тоже не ровня своей второй половине. Николай Малов владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м с жилым домом и пользуется служебной квартирой (85 кв. м). В распоряжении у Маловой две квартиры (100 кв.м и 150 кв. м), нежилое помещение (25 кв. м) и земельный участок. Правда, размером в три раза больше, чем у мужа (3 тыс. 865 кв. м).

Список имущества, которым она пользуется и того шире: два земельных участка, один из которых площадью 6,7 тыс. кв. м, жилой дом, депутатская квартира мужа, стоянка автомашин (12 тыс. кв. м) с объектом придорожного сервиса и тремя нежилыми помещениями на нем, а также две скважины на воду. Зачем даме огромная автостоянка, если у семейной четы нет своих транспортных средств, остается загадкой. Вторая семейная тайна четы Маловых в том, куда и почему с сайта Госдумы пропала информация об их доходах за 2016 год. В случае с другими депутатами от ПФО такого не случалось.

Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ задекларировал на 2017 год меньший доход, чем у супруги Николая Малова — 11,15 млн рублей. Зато жена Вадима Булавинова заработала вдвое больше него самого. Из недвижимости у парламентария лишь собственная квартира (125 кв. м) и служебное жилье в найме (168 кв. м). Бизнес-леди распоряжается тремя земельными участками, самый большой из которых имеет площадь 4,3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами, квартирой, двумя нежилыми помещениями и нежилым зданием площадью 2 тыс. кв. м. Помимо этого у нее и у двух ее детей в пользовании квартира площадью 125 кв. м.

Отдельного внимания заслуживает личный автопарк семьи Булавиных. По количеству и стоимости машин дама опять-таки оказалась на голову выше мужа. У депутата два внедорожника — Toyota Land Cruiser, и, что нетипично, грузовой УАЗ-390944, а также две моторные лодки Albatros LS-2055M и Tracker Targa V175 WT. Г-жа Булавина, как истинная миллионерша, рассекает на более дорогих джипах. На выбор у нее кроссоверы BMW X3 xDrive 20d, Mercedes-Benz GLE 350 D и массивный Lexus LX 570.

Когда жена парламентария зарабатывает в семь раз больше его самого и становится мультимиллионершей, это наводит на подозрения. Но не в случае с Юрием Синельщиковым. Ведь речь идет о члене комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Настоящий коммунист, конечно, не представил бы сомнительную декларацию. Его доход в 2017 году составил 5,7 млн рублей, что в пределах депутатской нормы. У супруги без малого — 37 млн рублей. Что характерно, годом ранее картина была аналогичной.

Пара делит пополам совместно нажитую квартиру на 110 кв. м. И на этом недвижимое имущество главы семейства заканчивается. У жены помимо этого жилья имеется еще одна квартира почти такой же площади и земельный участок (3 тыс. кв. м) с жилым домом и тремя нежилыми помещениями. На семью задекларирована одна машина, принадлежащая депутату — Volkswagen Touareg.

Оренбуржец Игорь Сухарев должен гордиться своей женой. Второй год подряд она показывает ему, как надо пополнять семейный бюджет. В 2016 году ее доход оказался в четыре раза больше — 12,5 млн рублей против 2,9 млн рублей мужа-депутата. Теперь супруга парламентария выросла над собой и «обскакала» благоверного по доходам в восемь раз. Его 4,6 млн рублей смотрятся скромно на фоне заработанных второй половиной 38 млн рублей. И вновь нас не должны терзать сомнения относительно честности семейной четы. Сухарев, как и Синельщиков, член комитета Госдумы по контролю за достоверностью декларируемых сведений о депутатских доходах и имуществе.

Кстати об имуществе. В этом отношении победа вновь присуждается женскому полу. Депутат имеет в собственности два земельных участка с жилыми домами. У супруги участков четыре. Три из них, что любопытно, под некими промышленными объектами. Кроме этого в распоряжении у госпожи Сухаревой квартира (151 кв. м), нежилое помещение (190 кв. м) и здание площадью 1 тыс. 357 кв. м, назначение которого не уточняется. Личного транспорта у семьи не оказалось.

Если предыдущие супруги депутатов по сравнению с 2016 годом подняли свои доходы, то жена самарца Виктора Казакова в прошлом году поскромничала. Бывший вице-президент ЮКОСа год за годом зарабатывает около 8 млн рублей. В последнем отчетном периоде госпожа Казакова опередила его в семь раз, заработав почти 56 млн рублей. Но это уже не 99 млн, которые она принесла в семью годом ранее.

Член счетной комиссии Госдумы насчитал благоверной больше объектов недвижимости, чем себе. На двоих у супругов квартира (165 кв.м). У госпожи Казаковой в придачу два земельных участка, оба площадью более 1 тыс. кв. м, и жилой дом. Оба ездят на внедорожниках. У народного избранника Land Rover Discovery IV. Жена предпочла Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

4. Супруга Рахима Азимова — 66,09 млн рублей

Новый рекорд 2017 года по соотношению доходов депутата российского парламента и его жены поставили в семье члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Политик от Кировской области Рахим Азимов заработал 4,5 млн рублей, что в четырнадцать раз меньше супруги. Она принесла в семью 66 млн рублей. В 2016 году ее доход составил 9,5 млн рублей, так что финансовый рост на лицо.

Примечательно, что у депутата из собственного имущества нет ничего, кроме машиноместа, куда он ставит один из трех своих автомобилей — внедорожники Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser 200, а также УАЗ-390995-04, известный в народе как «буханка». Неожиданный выбор. В безвозмездном пользовании у главы семейства и трех его детей земельный участок, жилой дом и квартира.

У госпожи Азимовой имущества в пользовании нет, зато с собственностью дела обстоят лучше: три земельных участка — два на 15 тыс. кв. м и один на 16 тыс. кв. м, два жилых дома и три квартиры, самая большая из которых площадью 226 кв. м. Ездит она также на Land Rover Range Rover.

Тройку самых богатых жен депутатов от ПФО замыкает супруга совладельца газовой компании «Новатэк» и акционера « Первого объединенного банка » Леонида Симановского. Напомним, сам бизнесмен занял третье место среди богатейших парламентариев в стране — преемственность закономерна. За 2017 год он задекларировал доход в размере 734,4 млн рублей. Народный избранник владеет двумя земельными участками — оба площадью более 1 тыс. кв. м, и двумя домами (479 кв. м и 362 кв. м). Еще одна квартира площадью 143 кв. м у Симановского в безвозмездном пользовании. Из транспортных средств два Mercedes-Benz представительного класса — S 500 и S 560 4 Matic, катер Buster L и автомобильный прицеп.

Жена самого обеспеченного депутата от округа в 2017 году увеличила свои доходы почти втрое — с 30,8 млн рублей в 2016 году до 85,4 млн рублей. Ей принадлежит сотая доля от земельного участка площадью 6,78 тыс. кв. м и три квартиры. Список движимого имущества супруги тоже на уровне — кроссовер Mercedes-Benz ML 350 и морской катер Aquador 32C.

2. Супруг Альфии Когогиной — 107,70 млн рублей

Порог в 100 млн рублей преодолел единственный в этом списке супруг женщины-депутата. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству за прошлый год подняла свой доход до 30,2 млн рублей с 10,5 млн рублей, заработанных в 2016 году. Так же пропорционально за год увеличил доход и ее муж, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин — с 45,2 до 107,7 млн рублей.

Депутат от Татарстана владеет тремя земельными участками (самый большой площадью 3,4 тыс. кв. м.), квартирой, а также двумя контрольно-пропускными пунктами и необычным для депутатских деклараций видом имущества — апартаментом (470 кв. м). Плюс в ее пользовании большая депутатская квартира — 274 кв. м. У главы машиностроительного предприятия в собственности три машиноместа, три квартиры (274 кв. м, 383 кв. м и 440 кв. м) и еще одно нетипичное помещение — кладовая комната.

Сама Альфия Когогина ездит на спортивном Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC. Ее супруг, не смотря на верность отечественному автопрому, для себя тоже предпочитает исключительно иномарки: спортивную BMW M6 и внедорожник Land Rover Defender. Из водного транспорта у него имеется гидроцикл Yamaha VX700.

Чемпионом по доходам среди супругов депутатов от ПФО неожиданно оказалась жена эсера. Вряд ли кто-то после этого скажет, что «Справедливая Россия» — неперспективная партия. Конечно, сам Вадим Белоусов в 2017 году заработал ненамного выше среднестатистического парламентария — 6,38 млн рублей. А вот его жена, кормилица и добытчица, в минувшем году заработала в 44 раза больше него — без малого 267 млн рублей.

Не менее любопытно обстоят дела с имуществом семейной пары. В собственности депутата нет недвижимости. В пользовании Вадима Белоусова жилой дом (919 кв. м), две квартиры, одна из которых служебная, и арендуемое нежилое помещение. Из машин у депутата ВАЗ-21093, она же «девятка», модный в России в 90-х и «нулевых» джип Mercedes-Benz Geländewagen и ГАЗ-13 — легендарная «Чайка».

Госпожа Белоусова могла бы поделиться своим имуществом с другими женами парламентариев и все равно остаться в лидерах — настолько его много. Десять земельных участков, самый маленький, предназначенный для «проектирования и строительства объекта общественного питания», площадью 320 кв. м. Самый большой, для ведения личного подсобного хозяйства — 5,362 тыс. кв. м. Один из этих десяти участков площадью 800 кв. м для строительства жилого дома находится в Испании . Там же находится одна из двух квартир бизнес-леди, хотя и небольшая — площадью 37 кв. м. Вместе с тем у нее три жилых дома (самый большой площадью 919 кв. м, три нежилых здания и девять нежилых помещений. Еще три земельных участка в аренде и две квартиры в безвозмездном пользовании.

Из автомобилей мультимиллонерша предпочитает BMW. У нее их три: кроссовер X6 и два седана представительского класса — 325i и 750 Li.

Фото: duma.gov.ru