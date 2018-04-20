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Проверка квартир состоялась в районе Арбат
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Проверка квартир состоялась в районе Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Проверку домов в районе Арбат организовали 17, 18 и 19 апреля.
Комиссионный обход квартир, сдаваемых внаем, совершили участковый, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и Опорного пункта охраны правопорядка.
— За три дня мы осмотрели примерно 40 квартир, которые располагаются по адресам: Смоленская набережная, дом 10; и Новинский бульвар, дом 7, — поделился подробностями Михаил Кленов, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по вопросам безопасности.
В одном жилом помещении нашли подозрительных лиц, которых позже направили в управление Министерства внутренних дел.
Кроме квартир, специалисты осмотрели хостелы.
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