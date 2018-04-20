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Володин и Матвиенко решили урегулировать содержание тигров в квартире
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Володин и Матвиенко решили урегулировать содержание тигров в квартире 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах, сообщает РИА «Новости».
"Мы со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко подготовили законопроект, который регулирует вопрос, связанный с содержанием опасных животных в квартирах", — сказал Володин.
По его словам, речь идет о таких животных, как тигры, собаки бойцовых пород и другие. Также Володин пояснил, что в проекте будет предложена возможность регистрировать домашних животных по желанию, при этом регистрация опасных животных будет обязательной.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете контактной притравки.
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