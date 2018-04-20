Володин и Матвиенко решили урегулировать содержание тигров в квартире

"Мы со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко подготовили законопроект, который регулирует вопрос, связанный с содержанием опасных животных в квартирах", — сказал Володин.

По его словам, речь идет о таких животных, как тигры, собаки бойцовых пород и другие. Также Володин пояснил, что в проекте будет предложена возможность регистрировать домашних животных по желанию, при этом регистрация опасных животных будет обязательной.