Володин и Матвиенко решили урегулировать содержание тигров в квартире 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах, сообщает РИА «Новости».
"Мы со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко подготовили законопроект, который регулирует вопрос, связанный с содержанием опасных животных в квартирах", — сказал Володин.
По его словам, речь идет о таких животных, как тигры, собаки бойцовых пород и другие. Также Володин пояснил, что в проекте будет предложена возможность регистрировать домашних животных по желанию, при этом регистрация опасных животных будет обязательной.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете контактной притравки.