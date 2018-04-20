Воронежская облдума добавила два инвестпроекта в перечень особо значимых 

Это строительство животноводческого комплекса и фруктохранилища. Депутаты областной думы внесли в перечень особо значимых два новых инвестпроекта на заседании областной думы четверг, 19 апреля. Это строительство животноводческого комплекса в Бобровском районе и фруктохранилища — в Острогожском. Инвесторы получат налоговые льготы. Животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов по разведения племенного скота и производству молока и мяса построит ООО «ЭкоНиваАгро». Стоимость проекта — 2,4 млрд рублей, срок реализации — 2032 год. Инвестор получит льготы по уплате налога на имущество в течение пяти лет. Фруктохранилище вместимостью 5 тыс. тонн, а также сортировочно-упаковочный комплекс в Острогожском районе возведёт ЗАО «Острогожсксадпитомник». Завершить работы планируется в 2023 году, их стоимость оценивается в 316 млн рублей. Льготный налоговый период для предприятия продлится три года. Елена Гончарова