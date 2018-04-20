Как казанцам сдать жилье гостям чемпионата мира по футболу? Памятка

«АиФ-Казань» публикует памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Татарстане выпустили специальную памятку для казанцев, желающих сдать квартиру гостям чемпионата мира по футболу.

Кто может сдать жилье внаем?

Только собственник жилья. Если недвижимость находится в собственности у нескольких лиц, то для ее сдачи требуется согласие всех собственников.

Где найти желающих снять жилье?

Самый эффективный способ рассказать о своем предложении — разместить информацию о своих апартаментах на наиболее популярных интернет-площадках и сервисах бронирования жилья, которыми пользуются российские и зарубежные туристы.

Информация о вашем жилье должна быть достоверной. Обязательно приложите фотографии апартаментов. Это поможет избежать разногласий при заключении договора с арендатором.

Как подготовить жилье к сдаче?

Сдавая квартиру, вы предоставляете услугу. И важно, чтобы услуга была оказана качественно. Минимальные требования к квартире, которую вы сдаете:

квартира должна быть чистой;оснащена необходимой бытовой техникой, постельным бельем, ванными принадлежностями;все оборудование в исправном состоянии, включая мебель, сантехнику, газовые и электросети, водоснабжение.

Как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций?

Обязательно оформите договор аренды. Договор — это не только условие законности сделки, но и защита ваших прав как арендодателя. Сделайте опись имущества и приложите ее к договору. В случае хищения или повреждения ваших вещей вы сможете на законных основаниях предъявить претензии арендатору.

Помните о правилах безопасности. Уточните заранее телефон вашего участкового полицейского, проинформируйте его о намерении сдать жилье в аренду.

Если у вас возникнут опасения, что арендаторы жилья могут представлять угрозу для общественного порядка, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы

По какой цене сдавать?

В госкомитете РТ по туризму напоминают, что необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города. Кроме того, завышенная цена — повод не воспользоваться предложением. по какой цене предлагают квартиры казанцы.

Для сравнения публикуем стоимость размещения в гостиницах. Устанавливая цену, убедитесь, можете ли вы предложить лучше?

Максимальные цены на гостиничные услуги в Казани

Категория «пять звезд»

высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит»

85 000 высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия»

45 000 иные категории одноместного (двухместного) размещения

27 000 Категория «четыре звезды»

высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит»

53 000 высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия»

29 000 иные категории одноместного (двухместного) размещения

15 500 Категория «три звезды»

высшая категория, повышенной комфортности «апартамент», «сюит»

24700

высшая категория «люкс», «джуниор сюит», «студия»

17000

иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения

Категория «две звезды»

номер высшей категории

11330

иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения

Категория «одна звезда»

номер высшей категории

10200

иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения

Категория «без звезд»

номер высшей категории

иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения

Нужно ли регистрировать гостей?

Да. Регистрировать нужно иностранных граждан, пребывающих хотя бы на один день, и российских граждан, пребывающих на три дня и более.

При размещении иностранных граждан в течение 1 суток с момента прибытия гостя необходимо оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Для этого собственник жилья (или лицо, прописанное в нем), должно обратиться в отдел по вопросам миграции МВД.

При подаче уведомления понадобятся:

копия паспорта иностранного гражданина (страница с фото);копия миграционной карты иностранного гражданина (выдается при въезде в страну);копия визы или Паспорта болельщика иностранного гражданина (в случае, если гость прибыл из страны, для которой в России установлен визовый режим въезда);паспорт лица, сдающего жилье, с отметкой о прописке в указанном жилье.

При размещении граждан РФ на срок от трех дней и более в течение 3 дней необходимо подать заявление о регистрации по месту пребывания (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018).

Для этого гость и собственник жилья должны вместе обратиться в отдел по вопросам миграции МВД, имея при себе паспорта. Документы принимаются в отделах по вопросам миграции УМВД по месту нахождения жилья. За нарушение порядка миграционного учета предусмотрен штраф согласно ст. 18.8 КоАП РФ от 2 000 до 5 000 рублей.

Нужно ли заплатить налоги?

Да. Собственник жилья должен заполнить справку 3-НДФЛ, в которой указываются полученные доходы и подоходный налог с них до 30 апреля 2019 года. Место подачи — местное отделение налоговой по адресу проживания физического лица. До 15 июля 2019 года нужно уплатить НДФЛ. Для уплаты нужно выяснить реквизиты (уточнить в отделении налоговой, куда подается декларация). За непредставление налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрены как штраф (ст. 119 НК РФ), так и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ).

Перечень основных документов по вопросу краткосрочной аренды жилья