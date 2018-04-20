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Кабмин готовит проект по ремонту и строительству муниципальных дорог
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Кабмин готовит проект по ремонту и строительству муниципальных дорог 

ТАСС 40 минут назад
МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит проект по ремонту и строительству муниципальных дорог. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
"Мы сейчас готовим предложения по тому, каким образом поддержать ремонт и строительство дорог в муниципалитетах, потому что на федеральном уровне мы этим более активно занимаемся, поэтому качество федеральных трасс все-таки по стране повыше", — сказал он.
"Сейчас готовится предложение по проекту, связанному с региональными дорогами, где мы постараемся соединить все ресурсы", — сказал Медведев.
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