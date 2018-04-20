Зарубьян: договор ФК ЦСКА с «Транснефтью» по аренде помещений устраивает все стороны

МОСКВА , 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Договор между футбольным клубом ЦСКА и компанией «Транснефть — Технологии» по аренде офисных помещений на «ВЭБ-Арене» с финансовой точки зрения устраивает обе стороны. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор армейского клуба Андрей Зарубьян.

Ранее ЦСКА объявил о подписании долгосрочного договора аренды офисных площадей «ВЭБ-Арены» с компанией «Транснефть — Технологии». Организация арендует помещения площадью 12,7 тыс. кв. метров, полностью займет здание Blue Tower, а также два этажа в Red Tower. Планируется, что переезд компании в новый офис состоится в октябре.

"Мы для этого и строили площади, чтобы сдать их в аренду, а вчера подписали такой договор. Это абсолютно рыночный контракт, все стороны остались довольны. Мы действуем исходя из того, чтобы извлекать дополнительные доходы из инфраструктуры, для этого стадион и был так сконструирован. Сейчас в процессе переговоры с другими организациями, есть свободные площади", — сказал Зарубьян.