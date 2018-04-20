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Зарубьян: договор ФК ЦСКА с «Транснефтью» по аренде помещений устраивает все стороны
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Зарубьян: договор ФК ЦСКА с «Транснефтью» по аренде помещений устраивает все стороны 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Договор между футбольным клубом ЦСКА и компанией «Транснефть — Технологии» по аренде офисных помещений на «ВЭБ-Арене» с финансовой точки зрения устраивает обе стороны. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор армейского клуба Андрей Зарубьян.
Ранее ЦСКА объявил о подписании долгосрочного договора аренды офисных площадей «ВЭБ-Арены» с компанией «Транснефть — Технологии». Организация арендует помещения площадью 12,7 тыс. кв. метров, полностью займет здание Blue Tower, а также два этажа в Red Tower. Планируется, что переезд компании в новый офис состоится в октябре.
"Мы для этого и строили площади, чтобы сдать их в аренду, а вчера подписали такой договор. Это абсолютно рыночный контракт, все стороны остались довольны. Мы действуем исходя из того, чтобы извлекать дополнительные доходы из инфраструктуры, для этого стадион и был так сконструирован. Сейчас в процессе переговоры с другими организациями, есть свободные площади", — сказал Зарубьян.
Стадион ЦСКА, получивший название «ВЭБ-Арена» 28 февраля прошлого года, располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тыс. зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн
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