В Минтруде объяснили, почему нельзя купить дачу на маткапитал

Одно из направлений расходования средств маткапитала — улучшение жилищных условий к видам жилых помещений дачный дом не относится. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда "Законопроект в Минтруд России не поступал. Отметим, что одно из направлений расходования средств материнского капитала — улучшение жилищных условий. По Жилищному кодексу к видам жилых помещений дачный дом не относится", — заявили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, который может расширить возможности использования материнского капитала. Как стало известно, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. Приобретаемый дом должен находиться в России.