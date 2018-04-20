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Глава Сергиевского района Алексей Веселов отчитался за 2017 год
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Глава Сергиевского района Алексей Веселов отчитался за 2017 год 

Волга Ньюс 1 час назад
В прошлом году доходная часть главного финансового документа района составила 1,2 млрд рублей. В качестве безвозмездных поступлений местная казна получила около 739 млн рублей. Налоговые доходы составили 355,2 млн рублей, неналоговые — 110,2 млн рублей.
Расходы района составили 1,17 млрд руб., из которых 405,3 млн руб. — капитальные вложения, 243,2 млн руб. было направлено на реконструкцию образовательных учреждений. Более 33 млн руб. — на строительство жилья по программе переселения граждан из аварийного жилфонда и на улучшение жилищных проблем отдельных категорий граждан — детей-сирот, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, молодых семей.
В рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда» в 2007–2017 гг. в Сергиевском районе было переселено более 1 тыс. семей, снесено 53,8 тыс. «аварийных» кв. м. Как отметил глава муниципалитета, на сегодняшний день на территории муниципалитета имеется еще 25 тыс. кв. м аварийного жилья.
В конце 2017 года благодаря победе в конкурсе федерального «Фонда реформирования ЖКХ» на условиях концессионного соглашения в районе завершилась реконструкция стратегически важного для муниципалитета объекта — Сергиевского группового водовода.
Модернизация системы обеспечения населения центральных населенных пунктов качественной водой началась еще в 2006 году. За 11 лет в реконструкцию водовода было вложено около 700 млн рублей. Теперь мощность НФС позволяет не только обеспечить необходимым количеством воды «старых» абонентов, но и подключить новых.
Позитивные перемены произошли в прошедшем году и в сфере образования. Так, в конце 2017 года была закончена реконструкция здания Сергиевской школы № 1. Как отметил Алексей Веселов, этот «долгострой» удалось завершить благодаря совместной работе районной администрации и правительства Самарской области. Для учеников здесь есть большой бассейн с 4-мя дорожками, вместительный спортзал, современный актовый зал с видеопанелью во всю стену, хореографический класс, медиатека. На текущий ремонт школ и детских садов было направлено около 9 млн рублей.
Одним из значимых событий ушедшего года стало долгожданное «обновление» озера Банное. Благодаря расчистке водоема его глубина увеличилась примерно на один метр. Средства, потраченные на расчистку озера Банное, составили 11,5 млн рублей.
В рамках программы формирования комфортной городской среды были благоустроены дворы 52 многоквартирных домов, расположенных в 10 поселениях муниципалитета. На данные работы, которые выбирали сами жители, было потрачено более 24 млн рублей. На ремонт дорог было направлено 85,4 млн руб., что на 10 млн рублей больше, чем в 2016 году.
В соответствии с установленным порядком, отчет главы Сергиевского района Алексея Веселова о работе администрации в 2017 году был принят депутатами к сведению.
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