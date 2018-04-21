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588 млн рублей выделили на ремонт краевых дорог
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588 млн рублей выделили на ремонт краевых дорог 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделение субсидий из регионального бюджета на ремонт дорог в четырех кубанских муниципалитетах: Краснодаре, Геленджике, Крыловском и Гулькевичском районах, сообщили в пресс-службе администрации региона.588 миллионов рублей распределят по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Краснодар получит 302,3 миллиона рублей. Деньги пойдут на реконструкцию улиц Восточно-Кругликовская — от 40-летия Победы до Домбайской, улицы Яснополянской — от Домбайской до Уссурийской, улицы Уссурийской — от Яснополянской до Российской.
В Геленджик направят 84,3 миллиона рублей, в Гулькевичский район — 61,2 миллиона рублей, а в Крыловский район — 141,1 миллиона рублей — здесь планируют построить альтернативную дорогу местного значения в станице Октябрьской.
АиФ — Юг: последние новости
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