588 млн рублей выделили на ремонт краевых дорог

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделение субсидий из регионального бюджета на ремонт дорог в четырех кубанских муниципалитетах: Краснодаре Геленджике , Крыловском и Гулькевичском районах, сообщили в пресс-службе администрации региона.588 миллионов рублей распределят по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Краснодар получит 302,3 миллиона рублей. Деньги пойдут на реконструкцию улиц Восточно-Кругликовская — от 40-летия Победы до Домбайской, улицы Яснополянской — от Домбайской до Уссурийской, улицы Уссурийской — от Яснополянской до Российской.

В Геленджик направят 84,3 миллиона рублей, в Гулькевичский район — 61,2 миллиона рублей, а в Крыловский район — 141,1 миллиона рублей — здесь планируют построить альтернативную дорогу местного значения в станице Октябрьской.