Объемы строительства жилья в Оренбургской области выросли более чем вдвое

В первом квартале 2018 года организации всех форм собственности построили в Оренбургской области 2080 квартир общей площадью 219,6 тыс. квадратных метров, что на 2,1 раза больше, чем в январе-марте 2017 года, сообщили в Оренбургстате.

Индивидуальные застройщики сдали 162,1 тыс. квадратных метров жилья, это в 3,3 раза больше, чем за первый квартал 2017 года. При этом большая часть жилья построена в сельской местности, отмечает издание «56 медиа».

Ввод жилья в первом квартале превысил уровень января-марта 2017 года в 29 муниципалитетах области. Так, в областном центре построено 76,3 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 27,7 тыс. квадратных метров.