Ещё
Объемы строительства жилья в Оренбургской области выросли более чем вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объемы строительства жилья в Оренбургской области выросли более чем вдвое 

Rambler News Service 1 час назад
В первом квартале 2018 года организации всех форм собственности построили в Оренбургской области 2080 квартир общей площадью 219,6 тыс. квадратных метров, что на 2,1 раза больше, чем в январе-марте 2017 года, сообщили в Оренбургстате.
Индивидуальные застройщики сдали 162,1 тыс. квадратных метров жилья, это в 3,3 раза больше, чем за первый квартал 2017 года. При этом большая часть жилья построена в сельской местности, отмечает издание «56 медиа».
Ввод жилья в первом квартале превысил уровень января-марта 2017 года в 29 муниципалитетах области. Так, в областном центре построено 76,3 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 27,7 тыс. квадратных метров.
Rambler News Service: последние новости
Фигурист Жулин продает квартиру за 35,5 млн руб. на Карамышевской набережной К 2020 году Крым может превзойти «украинский период» по обеспеченности населения жильем Пассажиропоток Домодедово на международных линиях в марте вырос на 3,5%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота169
Шойгу выступил с заявлением по Сирии159
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора125
Боевики сдались после ударов ВКС РФ31
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей625
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение