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Строительство жилого дома на 621 квартиру завершено в Красногорске
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Строительство жилого дома на 621 квартиру завершено в Красногорске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проводят проверку по извещению об окончании строительства жилого дома на 621 квартиру в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома (корп. 7), распложенного в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Корп. 7 переменной этажности (4-6-8) рассчитан на 621 квартиру, площадь здания составляет 41 тыс. 208 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на придомовой территории расположены детская и спортивная площадки, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Проверка на объекте завершится 15 мая.
«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — добавили в пресс-службе.
Финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком объекта является ООО «Хайгейт».
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