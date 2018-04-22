Строительство жилого дома на 621 квартиру завершено в Красногорске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проводят проверку по извещению об окончании строительства жилого дома на 621 квартиру в Красногорске . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома (корп. 7), распложенного в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Корп. 7 переменной этажности (4-6-8) рассчитан на 621 квартиру, площадь здания составляет 41 тыс. 208 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на придомовой территории расположены детская и спортивная площадки, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Проверка на объекте завершится 15 мая.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — добавили в пресс-службе.

Финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком объекта является ООО «Хайгейт».