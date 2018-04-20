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Мост на Сиверса продлят, когда найдется 24 млрд рублей
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Мост на Сиверса продлят, когда найдется 24 млрд рублей 

Деловое сообщество 2 часа назад
В ходе заседания комиссии по строительству в Законодательном собрании региона заместитель министра транспорта региона Сергей Ушаков рассказал, когда же в Ростове реализуют проект продления моста на пр Сиверса. «Мы неоднократно говорили об этом участке с представителями ростовской администрации, говорили в том числе и о том, что проект нужно оптимизировать по расходам. Значительная финансовая нагрузка есть и в том, что необходимо выкупить землю этого участка», — пояснил он.
Чиновник рассказал, что данный участок давно признан перспективным транспортным узлом, но проблему необходимо решить комплексно. Даже после строительства заторы на соседних улицах не исчезнут, а значит схему транспортной сети нужно перестраивать.
Новый мост в створе пр. Сиверса открыли в 2010 году. Расходы на его строительство поделили между собой областной и федеральный бюджет, обошёлся мост в 8 млрд рублей. После завершения строительства власти региона объявили, что в ближайшее время начнется проектирование продолжения мостового перехода. Однако вопрос так и не вышел из стадии дебатов.
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