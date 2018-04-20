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11 муниципалитетов Владимирской области получат 145 млн рублей
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11 муниципалитетов Владимирской области получат 145 млн рублей 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
На эти средства власти должны будут построить новые котельные и поменять уличное освещение. Бавленскому сельскому поселению в Кольчугинском районе выделили самую большую сумму — 10 млн рублей. Для жителей построят новую блочно-модульную котельную.
6 млн рублей получат Петушки: там построят новую котельную, но меньшего масштаба. В Ворше сооружение реконструируют (20 млн рублей).
Городу Гороховцу выделили 20 млн рублей на установку 880 уличных фонарей. Деньги на эти цели получат и поселок Мелехово Ковровского района, поселок Золотково Гусь-Хрустального района и Малыгинское сельское поселение. Власти выделили средситва на перевод на индивидуальное отопление квартир в Вяткино Судогодского района, Костенце и Красной Горбатке Селивановского района.
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