11 муниципалитетов Владимирской области получат 145 млн рублей

На эти средства власти должны будут построить новые котельные и поменять уличное освещение. Бавленскому сельскому поселению в Кольчугинском районе выделили самую большую сумму — 10 млн рублей. Для жителей построят новую блочно-модульную котельную.

6 млн рублей получат Петушки : там построят новую котельную, но меньшего масштаба. В Ворше сооружение реконструируют (20 млн рублей).