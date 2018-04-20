В Магнитогорске восстановлено газоснабжение трех многоквартирных домов 

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Ремонтники восстановили в городе Магнитогорске Челябинской области газоснабжения трех многоквартирных домов, которое было прервано во вторник неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».
"Газоснабжение в трех многоквартирных домах Магнитогорска восстановлено в 140 квартирах из 148. В оставшихся восьми квартирах на текущий момент проживающие не обнаружены. Их разыскивают для проведения необходимых работ", — сказали в пресс-службе.
Ранее со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Челябинск" сообщалось, что газоснабжение домов было прервано после того, как неизвестный перекрыл задвижку в газовом колодце.