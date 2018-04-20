В Магнитогорске восстановлено газоснабжение трех многоквартирных домов

"Газоснабжение в трех многоквартирных домах Магнитогорска восстановлено в 140 квартирах из 148. В оставшихся восьми квартирах на текущий момент проживающие не обнаружены. Их разыскивают для проведения необходимых работ", — сказали в пресс-службе.