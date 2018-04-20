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Псковская область получит 3 млн евро в рамках приграничного сотрудничества РФ и Эстонии
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Псковская область получит 3 млн евро в рамках приграничного сотрудничества РФ и Эстонии 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«В рамках одного проекта будет отремонтирована дорога Гверстонь-Крупп-Кулье в Печорском районе, также в рамках этого проекта будет создано два фермерских рынка — один в Печорах, другой на эстонской стороне, на все это выделено 2 млн евро. Второй проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры Талабских островов. Планируется на материке, в деревне Толбица, построить двухместный причал и приобрести катер на 32 места, который сможет перевозить туристов на острова. Строительство причала и покупка катера это 1 млн евро из средств программы, в том числе 10% этой суммы внесет администрация Псковского района», — отметила собеседница агентства.
По планам региональных властей, фермерский рынок в Печорах, построенный на средства программы приграничного сотрудничества, будет работать в круглогодичном режиме. «Это будет специально оборудованная площадка, специально будет закуплено торговое оборудование, для того, чтобы круглый год там работал фермерский рынок. Например, рождественские рынки в Европе, у нас этого нет, но у нас [с открытием рынка] будет эта возможность. Местные сувениры, в том числе гастрономические, сезонные фрукты, овощи, ягоды, грибы, все это можно будет приобретать», — пояснила Булатова.
Она также пояснила, что все работы по запланированным проектам планируется начать уже в этом году. «Мы надеемся, что в этом году начнем реализовывать эти проекты: и реконструкцию дороги, и обустройство рынка, и причал, и покупку катера, планируем завершить все в следующем [году]», — сказала представитель комитета по экономическому развитию региона.
Финансирование проектов ведется в рамках инвестиционной программы «Россия-Эстония 2014-2020 годы». Общий бюджет программы 34 млн евро. Эта сумма формируется за счет взносов России, Эстонской Республики и Европейской комиссии. Софинансирование со стороны правительства РФ — примерно треть общей суммы.
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