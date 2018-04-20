В Барсово вместо расселения ремонтируют ветхие дома

Отметим, что в прошлом году в двух домах поселка произошел пожар. Однако жителей не переселили в другие дома, а просто восстановили обгоревшие квартиры. Стоимость ремонта в одном подъезде обошлась бюджету в 1,6 млн рублей. В целом на дом было затрачено почти 4,5 млн рублей. Жильцам пообещали, что они первыми получат благоустроенное жилье, когда оно будет построено. Об этом пишет «Югра.ру».

Запланировано, что в ближайшие пять лет на месте деревянных домов в Барсово будут построены многоэтажные дома, спортивные комплексы и многофункциональный центр. Однако во время строительства новых домов, происходит разрушение старых, ветхих.

На сегодняшний день в списке аварийных домов в поселке числится 15 домов. Первыми в очереди на расселение стоят жильцы домов, где произошел пожар. Всего улучшения жилищных условий ждут 369 семей барсовчан.

По словам главы поселка Вячеслава Позднякова, в настоящее время в поселке ведется строительство. Застройщики пообещали, что возведут семиэтажные дома уже в ближайший год.