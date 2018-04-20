Более двух тысяч тюменских семей улучшили жилищные условия в 2017 году

"В 2017 году помощь в решении жилищных вопросов получили 514 работников бюджетной сферы в городах Тюмени и Тобольске , Бердюжском и Армизонском районах. По программе «Обеспечение жильем молодых семей» получили социальные выплаты 720 семей во всех городах и районах области. 536 квартир предоставлено детям-сиротам в 14 муниципальных образованиях", — уточнил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, в целом объем строительных работ в Тюменской области за год увеличился по сравнению с 2016 годом на 16,4% и составил 188,6 миллиарда рублей, в расчете на душу населения — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня.

"Объем ввода жилья в области в 2017 году составил 1419,9 тысячи квадратных метров. Это больше запланированного, и это почти 1 квадратный метр (0,95 м) в расчете на одного жителя области. В 2017 году полностью расселен аварийный фонд в Абатском, Бердюжском и Казанском районах", — отметил Владимир Якушев.

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