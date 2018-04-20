Ещё
Испанские арендаторы все чаще предпочитают просторное жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испанские арендаторы все чаще предпочитают просторное жилье 

Prian.ru 42 минуты назад
Фото: Prian.ru
В результате опроса также выяснилось, что аренда для испанцев предпочтительнее покупки недвижимости, учитывая, что собственность здесь непрерывно дорожает. Сейчас в стране сдается порядка 17,3% жилья: более 850 000 домов и квартир площадью 76 — 90 кв.м и 808 000 единиц площадью 61 — 75 кв.м, сообщает noticia.ru.
Количество объектов от 106 до 120 кв.м, предлагаемых в аренду, выросло за 2017 год на 21% — сейчас их более 200 000. Увеличилось и число квартир и домов площадью более 150 кв.м на 16,5%.
Наиболее востребованной категорией жилья у съемщиков являются объекты площадью 30 — 45 кв.м: из 490 000 имеющихся сдается в аренду порядка 50%. То же касается и объектов до 30 кв.м: на рынке их — порядка 30 000, а сдается около половины.
Prian.ru: последние новости
Новый проект в окрестностях Валенсии Арендные ставки в Абу-Даби продолжают снижаться Китайская провинция Хайнань запретила перепродажу жилья в течение пяти лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей304
Путин инициировал важное совещание335
«Весь салон залит кровью»137
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40042
В России может резко подорожать сотовая связь55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение