Испанские арендаторы все чаще предпочитают просторное жилье

В результате опроса также выяснилось, что аренда для испанцев предпочтительнее покупки недвижимости, учитывая, что собственность здесь непрерывно дорожает. Сейчас в стране сдается порядка 17,3% жилья: более 850 000 домов и квартир площадью 76 — 90 кв.м и 808 000 единиц площадью 61 — 75 кв.м, сообщает noticia.ru.

Количество объектов от 106 до 120 кв.м, предлагаемых в аренду, выросло за 2017 год на 21% — сейчас их более 200 000. Увеличилось и число квартир и домов площадью более 150 кв.м на 16,5%.

Наиболее востребованной категорией жилья у съемщиков являются объекты площадью 30 — 45 кв.м: из 490 000 имеющихся сдается в аренду порядка 50%. То же касается и объектов до 30 кв.м: на рынке их — порядка 30 000, а сдается около половины.