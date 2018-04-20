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Глава Минстроя поддержал инициативу о создании Ассоциации застройщиков
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Глава Минстроя поддержал инициативу о создании Ассоциации застройщиков 

ТАСС 44 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя России Михаил Мень поддержал инициативу о необходимости создания всероссийской ассоциации застройщиков.
"Это своевременная, правильная инициатива. Предлагайте, мы открыты к диалогу", — сказал он в пятницу в ходе пленарного заседания «Будущее России» в рамках Ялтинского международного экономического форума в ответ на предложение модератора сессии, председателя совета директоров девелоперской группы «Гранель» и сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова о создании Ассоциации застройщиков России.
Застройщики жилья сейчас не имеют единой общественной организации, рассказал Мень журналистам после пленарного заседания. Ранее строители объединялись в рамках механизма саморегулируемых организаций (СРО), однако по новым правилам участие в СРО необходимо не для собственника земельного участка, то есть застройщика, а для строительной генподрядов организации.
"Вопрос назрел, потому что когда мы занимаемся корректировкой законодательства о долевом строительстве, мы не понимаем, кто наш визави", — отметил Мень. Однако, по мнению министра, более эффективным механизмом была бы активизация работы уже существующего Национального объединения застройщиков жилья.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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