Глава Минстроя поддержал инициативу о создании Ассоциации застройщиков

"Это своевременная, правильная инициатива. Предлагайте, мы открыты к диалогу", — сказал он в пятницу в ходе пленарного заседания «Будущее России» в рамках Ялтинского международного экономического форума в ответ на предложение модератора сессии, председателя совета директоров девелоперской группы «Гранель» и сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова о создании Ассоциации застройщиков России

Застройщики жилья сейчас не имеют единой общественной организации, рассказал Мень журналистам после пленарного заседания. Ранее строители объединялись в рамках механизма саморегулируемых организаций (СРО), однако по новым правилам участие в СРО необходимо не для собственника земельного участка, то есть застройщика, а для строительной генподрядов организации.

"Вопрос назрел, потому что когда мы занимаемся корректировкой законодательства о долевом строительстве, мы не понимаем, кто наш визави", — отметил Мень. Однако, по мнению министра, более эффективным механизмом была бы активизация работы уже существующего Национального объединения застройщиков жилья.