В Рощино построят современный гостиничный комплекс с тренажерным залом

У международного аэропорта Рощино в ближайшие годы появится современный гостиничный комплекс, рассчитанный на 126-130 номеров. Сейчас акционерное общество ищет специалистов, которые разработают проектно-сметную документацию для строительства объекта. На эту цель заказчик выделил 30 млн рублей. Судя по техническому заданию, которое размещено на сайте госзакупок, новый гостиничный комплекс будет насчитывать не менее шести этажей, а его общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров.

— Средняя площадь одного номера эконом-класса должна быть не менее 19-22 квадратных метров, а высота потолка — 2,65 метра. Количество номеров повышенной категории должно составлять 5-6% от общего номерного фонда. Площадь одного такого номера нужно сделать 28-32,8 квадратных метров. Количество номеров для людей с ограниченными возможностями должно составлять 3% от общего номерного фонда. Их площадь необходимо сделать не менее 28 квадратных метров, — сообщает заказчик на сайте госзакупок. В новом гостиничном комплексе для удобства гостей будут ресторан, лобби-бар, конференц-зал, мини-маркет, тренажерный зал и прачечная. Сейчас сотрудники аэропорта и пассажиры пользуются гостиницей «Лайнер». В новом комплексе международного аэровокзала для постояльцев будут созданы более комфортабельные условия. Дальнейшая судьба здания старой гостиницы пока не определена.