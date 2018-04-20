«Транснефть» арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА

«”Транснефть” арендует 12,7 тыс. кв. м. Соглашение предусматривает, что компания полностью займет здание Blue Tower, а также ещё два этажа в Red Tower», — говорится в сообщении.

Переезд запланирован на октябрь 2018 года.

Сумма соглашения и сроки аренды не раскрываются.

Стадион «Арена ЦСКА», впоследствии получивший название «ВЭБ Арена», открылся в сентябре 2016 года. По углам арены расположены четыре башни.

Владелец ЦСКА, Bluecastle Enterprises, в своей отчетности сообщает, что по рекомендациям организации International Valuation Standards Committee составила бизнес-план на коммерческую недвижимость. Компания ожидает, что средняя стоимость аренды составит $588 за 1 кв. м в год.