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«Транснефть» арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА
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«Транснефть» арендует офисные площади на домашнем стадионе ЦСКА 

Rambler News Service 39 минут назад
Компания «Транснефть» подписала с московским футбольным клубом ЦСКА договор на аренду офисных площадей на домашнем стадионе команды, «ВЭБ Арене», сообщает пресс-служба клуба.
«”Транснефть” арендует 12,7 тыс. кв. м. Соглашение предусматривает, что компания полностью займет здание Blue Tower, а также ещё два этажа в Red Tower», — говорится в сообщении.
Переезд запланирован на октябрь 2018 года.
Сумма соглашения и сроки аренды не раскрываются.
Стадион «Арена ЦСКА», впоследствии получивший название «ВЭБ Арена», открылся в сентябре 2016 года. По углам арены расположены четыре башни.
Владелец ЦСКА, Bluecastle Enterprises, в своей отчетности сообщает, что по рекомендациям организации International Valuation Standards Committee составила бизнес-план на коммерческую недвижимость. Компания ожидает, что средняя стоимость аренды составит $588 за 1 кв. м в год.
Общая стоимость строительства стадиона, заложенного в 2007 году, составила $350 млн Объем кредита ВЭБ составил $240 млн, выданных на 10 лет в марте 2013 года под 6,5% годовых.
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