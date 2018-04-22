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На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле
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На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле 

АиФ Санкт-Петербург 22 апреля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Тестирование работы выкатного поля прошло накануне на стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит», этот процесс занял около четырех часов.
294 железных ролика, которые перемещались по 21 рельсу, обеспечили движение поля. Чтобы уменьшить нагрузки на механизмы использовалась система воздушных подушек, а для стабилизации — железобетонный желоб.
Ожидается, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. Агроном стадиона отметил, что естественное проветривание и орошение дождем будет полезно для газона в преддверии игры 29 апреля.
Напомним, в этот день в рамках 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» встретится с ЦСКА.
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