На стадионе «Санкт-Петербург» 4 часа выкатывали поле

Тестирование работы выкатного поля прошло накануне на стадионе «Санкт-Петербург». Как сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» , этот процесс занял около четырех часов.

294 железных ролика, которые перемещались по 21 рельсу, обеспечили движение поля. Чтобы уменьшить нагрузки на механизмы использовалась система воздушных подушек, а для стабилизации — железобетонный желоб.

Ожидается, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. Агроном стадиона отметил, что естественное проветривание и орошение дождем будет полезно для газона в преддверии игры 29 апреля.

Напомним, в этот день в рамках 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» встретится с ЦСКА.