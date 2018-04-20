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Мень: российские застройщики должны оценивать политические риски работы в Сирии
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Мень: российские застройщики должны оценивать политические риски работы в Сирии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Российские застройщики должны оценивать политические риски реализации жилищных проектов в Сирии, заявил журналистам глава Минстроя Михаил Мень в рамках ЯМЭФ-2018.
«У нас информации, кто конкретно планирует инвестировать и строить там жилье, нет, но в принципе у наших застройщиков сегодня есть все возможности, компетенции. Если там будет спрос, стимулируемый какими-то государственными программами, это вполне возможно», — сказал Мень.
«Вполне возможно мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться, здесь уже мы не советчики. Они (компании. — RNS) должны сами анализировать ситуацию», — прокомментировал министр.
Ранее сопредседатель «Деловой России», председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей Назаров рассказал RNS, что сирийской стороне передан список застройщиков, готовых инвестировать в строительство жилья н территории Сирии.
«Так как от них (от Сирии. — RNS) был запрос на инвестиции в строительстве жилья, то российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — сказал RNS Назаров.
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