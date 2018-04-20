Минстрой намерен разрешить использовать жилищные сертификаты для покупки квартир в новостройках

Министерство строительства и ЖКХ предлагает разрешить с 2019 года использовать государственные жилищные сертификаты (ГЖС) для приобретения строящейся недвижимости. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Михаил Мень в рамках ЯМЭФ-2018. Такая мера позволит гражданам, с одной стороны, приобрести больше квадратных метров, а с другой —поддержит бизнес застройщиков.

«Мы планируем разрешить использовать государственные жилищные сертификаты (ГЖС) с 2019 года в долевом строительстве. Это важный элемент, он дает возможность людям более объемное жилье взять. Это довольно интересный проект», — сказал Мень, отметив, что в этом предложении содержится также «маленький шкурный интерес для отрасли».

«Нам не очень интересно, когда покупается через ГЖС жилье на вторичном рынке. Нам важно раскручивать как можно больше первичный рынок», — пояснил министр.

Мень уточнил, что в настоящее время ведомство готовит все необходимые для процедуры документы.

«Я надеюсь, что с профильными министерствами мы это согласуем и получим одобрение правительства в обозримом будущем, чтобы успеть к 1 января 2019 года», — добавил чиновник.

Министр напомнил, что возможность воспользоваться жилищными сертификатами есть, в частности, у увольняемых военнослужащих; граждан, пострадавших от радиационных аварий; вынужденных переселенцев из районов Крайнего Севера и др.

Минстрой также рассчитывает, что с 1 января 2019 года ГЖС будут переведены в электронный вид.

За 20 лет помощь через государственные жилищные сертификаты была оказана 300 тыс. семей.