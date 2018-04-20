Предложение апартаментов в Бангкоке подскочило на 35% за год

Особенно высокий всплеск наблюдался на участке от Rama 9 Road до Huay Khwang: за три месяца здесь появилось порядка 4 400 жилых единиц. Причем около 55% были проданы за этот период, сообщает Thailand Business News. Новое строительство актуально для столицы, так как все больше иностранцев переезжают сюда и арендуют жилье.

Увеличилось также количество и объем предпродаж. К примеру, компания AP зафиксировала сделок на $320 млн в первом квартале 2018 года, что составляет 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема $166,6 млн — объекты малоэтажного строительства, а остальная часть — кондоминиумы.

Компания достигла 30% от прогнозируемой цели предпродаж за год — чуть больше $1 млрд