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Предложение апартаментов в Бангкоке подскочило на 35% за год
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Предложение апартаментов в Бангкоке подскочило на 35% за год 

Prian.ru 1 час назад
Особенно высокий всплеск наблюдался на участке от Rama 9 Road до Huay Khwang: за три месяца здесь появилось порядка 4 400 жилых единиц. Причем около 55% были проданы за этот период, сообщает Thailand Business News. Новое строительство актуально для столицы, так как все больше иностранцев переезжают сюда и арендуют жилье.
Увеличилось также количество и объем предпродаж. К примеру, компания AP зафиксировала сделок на $320 млн в первом квартале 2018 года, что составляет 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема $166,6 млн — объекты малоэтажного строительства, а остальная часть — кондоминиумы.
Компания достигла 30% от прогнозируемой цели предпродаж за год — чуть больше $1 млрд
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